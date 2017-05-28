Содержание Конституции серьезно осложняет подачу конституционной жалобы в КСУ - юрист

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Право на конституционную жалобу также явным образом ограничивает пункт 2 статьи 77 проекта Закона "О Конституционном суде".

Потенциальные заявители конституционной жалобы в КСУ столкнутся с серьезными трудностями Андрей Товстыженко, ZN.UA

Содержание статьи 151-1 Конституции Украины предполагает наличие серьезных трудностей для потенциальных заявителей, желающих подать конституционную жалобу в Конституционный суд Укрианы. Об этом в своей статье дляпишет Заслуженный юрист Украины Виктор Мусияка.

По его словам, закрепление в Конституции права лица на конституционную жалобу считается одним из самых весомых последних изменений в Основном законе, однако их рассмотрение откладывается из-за отсутствия специального закона "О Конституционном суде", которым должен быть предусмотрен механизм реализации этого права. Несмотря на это, на пути потенциального заявителя ожидаются и более серьезные преграды.

"В частности, содержание статьи 151-1 Конституции подтверждает серьезные трудности уже во время установления наличия основания для подачи конституционной жалобы. В тексте статьи всего два предложения: "Конституционный суд Украины решает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном решении в его деле Закон Украины противоречит Конституции Украины. Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все другие национальные средства юридической защиты исчерпаны"", – говорится в статье.

"На первый взгляд, с содержанием первого предложения все понятно: последняя судебная инстанция вынесла решение в деле жалобщика с применением закона, который он считает неконституционным. Какая судебная инстанция полномочна выносить "окончательное судебное решение"? В проекте Закона "О Конституционном суде" (в статье 77) таких инстанций названо две: апелляционный суд, и в случаях, предусмотренных законом, — кассационный (Высший специализированный) суд. Кстати, это вытекает из содержания обновленного пункта 8 части 2 статьи 129, закрепившей среди основных принципов судопроизводства "обеспечение права на апелляционный пересмотр дела, и в определенных законом случаях — на кассационное обжалование судебного решения", – отмечает специалист.

Мусияка отмечает, что во время внесения изменений в это положение Конституции был нарушен основополагающий принцип защиты прав и свобод человека и гражданина, провозглашенный и закрепленный статьей 22 Конституции: "Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужения содержания и объема существующих прав и свобод".

"В предыдущей, измененной (отмененной!), редакции названного пункта предполагалось право лица на апелляционное и кассационное обжалования решения суда, кроме случаев, установленных законом, в полном соответствии с принципом: "позволено все, что не запрещено". В обновленной редакции право лица на кассационное обжалование предусмотрено только в "определенных законом случаях", по принципу, который адресуется лишь органам публичной власти: "можно совершать только то, что определено законом", – указывает автор.

По его словам, в результате, конституционное право на апелляционное обжалование решения суда лицом заменено на право апелляционного пересмотра судом дела.

"Все эти пассажи разработчиков изменений в Конституцию, кстати, были признаны Конституционным судом не противоречащими статье 157 Основного Закона. Таким образом, является ли судебное решение "окончательным", Конституционный суд будет решать, исходя из "обновленных" положений статьи 129 Конституции: это будет решение апелляционного или кассационного суда", – подчеркивает юрист.

Автор обращает внимание на последнее предложение статьи 151-1: "Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все другие национальные средства юридической защиты исчерпаны".

"Если первое предложение достаточно ясно свидетельствует о том, что должны быть исчерпаны судебные средства защиты права лица, то второе парализует возможность подачи конституционной жалобы до тех пор, пока "все другие" национальные средства юридической защиты не исчерпаны. Какие средства относятся ко "всем другим", в Конституции не упоминается. Разработчики проекта Закона "О Конституционном суде", не имея конкретизации "всех других средств", решили в соответствующих положениях статьи 77 закона просто проигнорировать эту фразу", – указывает эксперт.

Мусияка обращает внимание, что право на конституционную жалобу явным образом ограничивает пункт 2 статьи 77 проекта Закона "О Конституционном суде", которым устанавливается трехмесячный срок для подачи конституционной жалобы "со дня вступления в законную силу окончательного судебного решения, в котором применен Закон Украины (его отдельные положения)".

Напомним, на закрытом заседании Конституционного суда Украины 18 мая судьи не смогли избрать председателя КСУ. Им также не удалось освободить от занимаемых должностей и. о. главы суда Юрия Баулина и судью Сергея Вдовиченко

Подробнее о проблемах работы Конституционного суда Украины читайте в статье Виктора Мусияки "Является ли Конституционный суд судом?" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".