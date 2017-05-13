Синоптики обещают потепление к понедельнику

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Погоду будет определять циклон, перемещающийся с Балкан через юг Украины.

В Украине снова может потеплеть до 22° ZN.UA

сообщает

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В ближайшие сутки,, погоду в Украине будет определять циклон, перемещающийся с Балкан через юг Украины; температура в большинстве регионов останется ниже климатической нормы для этого периода,

Временами дожди, ночью в прикарпатских, Винницкой, Николаевской и Одесской областях, днем в южной части, большинстве центральных и восточных областей сильные дожди, местами грозы (лишь ночью в восточной части без осадков).

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западной и северной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге до 14°; днем 11-16°, в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму 17-21°.

В Киеве в воскресенье временами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 мая самая высокая температура днем была 31,3 в 2003г., самая низкая ночью 0,6 в 1896г.

В понедельник, 15 мая, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, на юге до 14°; днём 16-22°, в Крыму, Приазовье и большинстве восточных областей 11-16°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 18-20°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.