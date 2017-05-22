Силовики России устроили обыск в доме крымского татарина в аннексированном Крыму

Мужчину схватили и забрали на допрос в участок.

В Крыму российские оккупанты снова устроили обыск у крымского татарина. Крим.Реалії

В аннексированном украинском Крыму российские силовики ворвались в дом крымского татарина Надира Мамбетшаева.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Эдем Семедляев. Вторжение произошло в пгт Ленинское в 7:30 утра. Как рассказал сам Мамбетшаев, не званные "гости" надели на него наручкини и объявили, что проводят обыск на основе "постановления о запрещенную литературу, наркотические вещества, оружие и тому подобное".

"Ну, я знаю, что это был лишь повод, чтобы провести обыск", - сказал Мамбетшаев.

Адвокат крымского татарина сообщает, что мужчину отвезли в Ленинское отделение полиции, взяли отпечатки пальцев, анализ ДНК и устроили ему допрос в рамках уголовного производства относительно "исчезновения Меметова".

Напомним, что ранее вооруженные российские силовики ворвались в дома крымскотатарских активистов Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева в Бахчисарае. Сотрудники Дорожно-патрульной службы перекрыли дороги, чтобы другие люди не смогли приехать поддержать обыскиваемых. Цель и причину обыска силовики объяснять отказались.

В конце февраля ФСБ провело обыски в доме крымского татарина. Задержанного Марлена Мустафаева, в доме которого проводились обыски, Киевский "суд" Симферополя арестовал на 11 суток за якобы размещение экстремистских материалов в социальных сетях.