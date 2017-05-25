Сегодня христиане восточного обряда отмечают Вознесение Господне

Это один из их самих больших праздников.

В этот день Христос вознесся на небо

В четверг, 25 мая, христиане отмечают Вознесение Господне. Считается, что в этот день Христос на виду у апостолов вознесся на небо.

Этот праздник, который входит в число Двунадесятых праздников (12 крупнейших после Пасхи в православии), приходится на четверг 40-го дня по Воскресении Христа. В Католической церкви Вознесение Господне имеет наивысший статус — торжества.

Сегодня последний день, когда можно здороваться словами "Христос воскрес!", в храмах после Вознесения прячут плащаницу.

Среди народных обычаев, связанных с этим праздников – выпекание обрядового печенья в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу взобраться на небо". Такой ритуальный хлебец носили на могилы, чтобы в последний раз помянуть умерших.

В Украине, согласно социологическим опросам, православные ходят в церковь значительно реже верующих других конфессий. Украинцы, которые считают себя православными, обычно ходят в церковь только на религиозные праздники. Среди христиан других конфессий ситуация противоположная.