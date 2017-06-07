СБУ обыскала 15 компаний-импортеров топлива, которые могут быть связаны с Курченко – СМИ

Финансовые махинации компаний нанесли государству ущерб на сумму более 200 млн гривень.

СБУ провела обыски в офисах компаний, которые могут участвовать в схемах Курченко Forbes.ua

Служба безопасности Украины в среду, 7 июня, провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, которые занимаютсяи сжиженного газа, сообщает пресс-служба ведомства.

Обыски проводились в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. Как сообщает "Украинская правда", эти структуры могут быть связаны с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Сотрудники СБУ установили, что данные коммерческие структуры ввозили сырье из России и Беларуси при помощи подконтрольных оффшорных структур.

"Путем подмены документации делки меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет", - отмечает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, большая часть этой продукции перепродавалась подконтрольным структурам. А те реализовывали товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные средства вне налогового учета.

"Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности", - отмечают в СБУ.

После этого дельцы легализовывали доходы через конвертцентры. Таким образом налоговый кредит по НДС "переходил" в фиктивные коммерческие структуры, а не формировался у официальных импортеров продукции во время таможенного оформления грузов.

"Во время следующего этапа финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники осуществляют замену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги", - рассказали следователи Службы безопасности Украины.

Такие финансовые сделки в течение 2016-2017 годов нанесли государству убытки на сумму свыше 200 миллионов гривен.

СБУ открыла уголовное производство по статьям 205 и 212 Уголовного кодекса Украины. По итогам расследования планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы участников сделки.

Напомним, Приморский районный суд Одессы принял решение об аресте четырех речных судов на территории Ренийского морского торгового порта, которые должны были использоваться в схеме Курченко для вывоза нефтепродуктов за границу.

4 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одного из крупнейших афер Курченко, с помощью которой он осуществил фиктивный транзит 800 тысяч тонн горючего. Были задержаны одесские таможенники, которые дали показания о схеме хищения 1,2 млрд грн из госбюджета.

Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, следом за деньгами беглого экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.