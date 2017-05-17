СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с российскими минами

Ящик с минами маркирован воинской частью из Владимирской области.
Тайник обнаружен на месте бывшей позиции боевиков "ДНР".
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника пятнадцать противопехотных мин ПМН-2, несколько комплектующих элементов от мин различных модификаций, один ящик с маркировкой "УНИ-1", а также "Свидетельство о качестве" и "Упаковочный лист" в/ч № 42754 от 5 апреля 2005 года. Воинская часть № 42754 входит в состав ВС РФ и дислоцируется в населенном пункте Плеханы Александровского района Владимирской области, сообщили в пресс-службе СБУ.
Подтверждением того, что найденные мины находятся на вооружении российской армии, является тот факт, что Украина, в соответствии с положениями Оттавской конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, ликвидировала все боеприпасы такого типа, в отличие от России, которая принципиально отказалась подписывать этот международный договор, подчеркнули в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.
Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.ZN.UA