СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с российскими минами

Ящик с минами маркирован воинской частью из Владимирской области.

СБУ нашла ящик с российскими минами mvs.gov.ua

Вблизи села Сигнальное Марьинского района Донецкой области в зоне АТО сотрудники СБУ и военные обнаружили тайник с противопехотными минами, которые запрещены в Украине и еще более чем 150 странах мира.

Тайник обнаружен на месте бывшей позиции боевиков "ДНР".

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника пятнадцать противопехотных мин ПМН-2, несколько комплектующих элементов от мин различных модификаций, один ящик с маркировкой "УНИ-1", а также "Свидетельство о качестве" и "Упаковочный лист" в/ч № 42754 от 5 апреля 2005 года. Воинская часть № 42754 входит в состав ВС РФ и дислоцируется в населенном пункте Плеханы Александровского района Владимирской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

Подтверждением того, что найденные мины находятся на вооружении российской армии, является тот факт, что Украина, в соответствии с положениями Оттавской конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, ликвидировала все боеприпасы такого типа, в отличие от России, которая принципиально отказалась подписывать этот международный договор, подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.