Ростовская турфирма предлагает россиянам "автобусные туры" в "ДНР"

За 20 тысяч рублей "туристам" обещают показать "Донецк непокоренный" и даже дать пострелять в тире, но наплыва желающих пока не наблюдается.

Российским туристам обещают показать все "прелести" разрушенного Донецка footboom.com

Одна из туристических фирм Ростовской области Российской Федерации предлагает своим клиентам новый "автобусный тур" вУкраины, сообщает российский портал 161.ru

Трехдневная "экскурсия" под названием "Донецк непокоренный" доступна всем желающим за 20 тысяч российских рублей (порядка 350 долларов США).

Российским "туристам" обещают показать места боевых действий боевиков террористической организации "ДНР" с силами АТО, оккупированный ими стадион "Донбасс-Арена", исторические памятники и "другие достопримечательности" разрушенного российскими оккупантами города.

Отмечается, что "путешествие в "ДНР"" начнется с посещения мемориального комплекса "Саур-Могила" и продолжится в одном из тиров Донецка. Там же "туристам" предложат на выбор несколько "экскурсионных программ".

В турфирме заявляют, что инициатива принадлежит их "партнерам из "ДНР"", однако широкой популярности программы у россиян нет, пока что турфирма обслуживает лишь редкие индивидуальные заказы.

Напомним, ранее ряд фирм и организаций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "расширил" перечень своих услуг и предложил своим клиентам выезд на неоккупированные территории для оформления украинских биометрических паспортов нового образца.