РосСМИ сообщили о смерти командира батальона боевиков "Хулиган"

Террорист "Комбат" погиб на передовой.

В Донбассе погиб еще один главарь террористов Александр Рогаткин/Facebook

Главарь НВФ "батальон "Хулиган" Владимир Цвях по кличке "Комбат" убит на передовой в зоне проведения антитеррористической операции, написал на своей странице в Facebook журналист пропагандистского канала "Россия-1" Александр Рогаткин.

"Погиб Володя Цвях - легендарный "Комбат". На передовой, вместе с командиром своей разведки", - написал он.

По словам журналиста, отряд боевиков выполнял "боевые задачи" на передовой в районе Бахмутской трассы.

О гибели террориста сообщила также сепаратистская группа российской социальной сети "Вконтакте" "Новости ЛНР". Однако официального подтверждения смерти оккупанта пока что нет.

Напомним, утром 8 февраля 2017 года боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, поразили из огнемета "Шмель". Ответственность за его убийство взяли на себя подчиненные Гиви, однако в террористической группировке "ДНР" продолжили искать "украинских диверсантов", которые якобы совершили на него покушение.

Напомним, вечером 16 октября 2016 года стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР", главы вооруженной группировки "Спарта", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.