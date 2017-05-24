Российское топливо поставляется в Донбасс через фирмы-прокладки – ИС

При этом местные "чиновники" разворовывают российскую продукцию и перепродают населению.
Так, поставками ГСМ заведует "Федеральное государственное унитарное предприятие "Внешнеэкономическое объединение "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ", которое является структурным подразделением Министерства энергетики Российской Федерации.
Топливо импортируется на оккупированную террористической организацией "ДНР" территорию в распоряжение ООО "Сфера-Град", расположенное в оккупированном Донецке по улице Циолковского, 9. Затем оно реализуется подконтрольными террористам АЗС "Республиканской топливной компании" (всего более 50 заправок).
Кроме того, в обеспечении "ДНР" российским топливом также принимают участие ЧП "Сфера Сервис" фактически расположенное в Горловке, но зарегистрированное в Донецке, на проспекте Мира, 15, и ООО "Сервис Поставок", зарегистрированное в Таганроге Ростовской области РФ.
Краснодарское ООО "Агроцентр ЕвроХим-Краснодар" через ПП "Сфера Сервис" импортирует на оккупированные территории удобрения. А через ООО "Сервис Поставок" оккупированные боевиками заводы ОРДО получают российский металлопрокат.
Промышленные товары широкого потребления поставляются из России в распоряжение так называемого "МЧС ДНР".
"Кроме того, указанные структуры участвуют в контрабандных схемах поставок промышленных товаров из России, которые реализуются в "ДНР" населению", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.
27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выдвинули "ультиматум" официальному Киеву и пообещали, что если до 1 марта блокада ОРДЛО не будет снята, они "введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции", работающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.
Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации Дмитрий Гогин заявил о том, что Россия действительно оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным боевиками террористических организаций "Л-ДНР" предприятиям Донбасса.ZN.UA