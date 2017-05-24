Российское топливо поставляется в Донбасс через фирмы-прокладки – ИС

При этом местные "чиновники" разворовывают российскую продукцию и перепродают населению.

Российское топливо попадает в Донбасс "козьими тропами" kompass.ua

Поставки российских горюче-смазочных материаловосуществляются по специальной схеме, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, поставками ГСМ заведует "Федеральное государственное унитарное предприятие "Внешнеэкономическое объединение "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ", которое является структурным подразделением Министерства энергетики Российской Федерации.

Топливо импортируется на оккупированную террористической организацией "ДНР" территорию в распоряжение ООО "Сфера-Град", расположенное в оккупированном Донецке по улице Циолковского, 9. Затем оно реализуется подконтрольными террористам АЗС "Республиканской топливной компании" (всего более 50 заправок).

Кроме того, в обеспечении "ДНР" российским топливом также принимают участие ЧП "Сфера Сервис" фактически расположенное в Горловке, но зарегистрированное в Донецке, на проспекте Мира, 15, и ООО "Сервис Поставок", зарегистрированное в Таганроге Ростовской области РФ.

Краснодарское ООО "Агроцентр ЕвроХим-Краснодар" через ПП "Сфера Сервис" импортирует на оккупированные территории удобрения. А через ООО "Сервис Поставок" оккупированные боевиками заводы ОРДО получают российский металлопрокат.

Промышленные товары широкого потребления поставляются из России в распоряжение так называемого "МЧС ДНР".

"Кроме того, указанные структуры участвуют в контрабандных схемах поставок промышленных товаров из России, которые реализуются в "ДНР" населению", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выдвинули "ультиматум" официальному Киеву и пообещали, что если до 1 марта блокада ОРДЛО не будет снята, они "введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции", работающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации Дмитрий Гогин заявил о том, что Россия действительно оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным боевиками террористических организаций "Л-ДНР" предприятиям Донбасса.