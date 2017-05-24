Под руководством агитатора за трезвый образ жизни в "ДНР" будут разрабатывать "антиалкогольное законодательство".
Жданов выступил перед "народними депутатами" террористической организации "ДНР" с лекцией "Основы государственной антиалкогольной политики".
Коллаборационисты "Народного совета ДНР" перенимали опыт Жданова и учились созданию "антиалкогольного законодательства ДНР".
Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.
В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.ZN.UA