Под руководством агитатора за трезвый образ жизни в "ДНР" будут разрабатывать "антиалкогольное законодательство".

Боевиков в Донбассе будут учить жить трезво obozrevatel.com

Российский агитатор за, глава "Союза борьбы за народную трезвость", вице-президент "Международной славянской академии трезвости" и эксперт Государственной думы Российской Федерации Владимир Жданов прибыл с лекцией на временно оккупированную территорию Донецкой области, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Жданов выступил перед "народними депутатами" террористической организации "ДНР" с лекцией "Основы государственной антиалкогольной политики".

Коллаборационисты "Народного совета ДНР" перенимали опыт Жданова и учились созданию "антиалкогольного законодательства ДНР".

Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.