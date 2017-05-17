Российские военнослужащие учат боевиков артиллерийской разведке – ИС

При этом наемники РФ старательно маскируются под "местных" боевиков.

Российские военные натаскивают "шахтеров" и "трактористов" Донбасса vk.com/strelkov_info

Нагруппа российских военнослужащих обучает боевиков артиллерийской разведке, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На мариупольском направлении (Новоазовский районн) в боевых порядках "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" отмечается деятельность группы инструкторов по ведению артиллерийской разведки из состава ВС РФ", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

По словам координатора, в составе группы десять российских военных и несколько переносных радиолокационных станций для ведения артиллерийской разведки. Перевозка группы фиксировалась в районе населенных пунктов Безыменное и Седово, севернее Верхнешироковское вблизи Павлополя. Российских военнослужащих перевозят два джипа, иногда армейский грузовик "Урал".

"Один раз было зафиксировано передвижение данной группы на двух МТ-ЛБ (в районе между Азовом и Заиченко), вместе с группой местных боевиков", - отмечает Тымчук.

При этом российские наемники "тщательно изображают из себя местных "ополченцев"" обмундированием, снаряжением, манерой разговора и поведения.

Координаторы группы также зафиксировали развертывание в районе населенных пунктов Победа и Ульяновское, вблизи Берестового, средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Развертывание осуществляется российскими военнослужащими, зашедшими на оккупированные территории Донецкой области, вдоль государственной границы Украины и Российской Федерации.

Напомним, ранее в группе ИС сообщали о том, что в оккупированной боевикам "ДНР" Горловке, во дворе ресторана "Барнсли", расположены четыре военных автомобиля с антеннами. В группе предположили, что это могут быть машины радиоэлектронной разведки (РЭР), безопасности (РЭБ) или связи.

Также сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.