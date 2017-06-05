Российские налоговики в Крыму искали в доме у крымскотатарского правозащитника нелегальную гостиницу

Оккупанты пытались проникнуть в дом, сфотографировать его, а также угрожали полицией в случае отказа хозяев.

Оккупанты в Крыму продолжают давить на крымских татар Крим.Реалії

Подконтрольные оккупационной "власти" Крыма сотрудники налоговой службы России прибыли к домуЭдема Семедляева, чтобы сделать фотографии, сообщила " Крым. Реалии " супруга адвоката Эльвина. В доме крымских татар налоговики искали якобы гостиницу.

"Пришли с поручением начальника налоговой службы, чтобы осмотреть кассовые аппараты. Пришли смотреть какую-то частную гостиницу, которой у нас в помине нет. Точного адреса у них не было. Хотели пофотографировать дом. Я им не разрешила. Попросила выйти со двора и сказала, если они собираются что-то фотографировать, то пусть составляют протокол и предоставляют постановление. Они сказали, что у них нет никакого постановления, а только поручения начальника. На поручении не было никакой даты, непонятный адрес", – рассказала журналистам Эльвина Семедляева.

По ее словам, сотрудники налоговой были настойчивы и пытались попасть в дом, угрожали полицией, но потом "подошел адвокат, им все объяснил и они разошлись".

В понедельник, 5 июня, адвокат Эмиль Курбединов заявил о том, что в дом его коллеги, правозащитника Эдема Семедляева, пытались проникнуть неизвестные люди.

Напомним, утром 13 апреля вооруженные российские силовики ворвались в дома крымскотатарских активистов Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева в Бахчисарае. Сотрудники Дорожно-патрульной службы перекрыли дороги, чтобы другие люди не смогли приехать поддержать обыскиваемых. Цель и причину обыска силовики объяснять отказались.

В конце февраля ФСБ провело обыски в доме крымского татарина. Задержанного Марлена Мустафаева, в доме которого проводились обыски, Киевский "суд" Симферополя арестовал на 11 суток за якобы размещение экстремистских материалов в социальных сетях.