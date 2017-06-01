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Российские кураторы обнаружили факт хищения боевиками топлива - разведка

1 июня в 13:26

В каждом из подразделений оккупантов не хватает до двух тонн топлива.

Бензин дефицит
"Любимчики" России разворовали все отправленное из РФ
alphagas.ru
Комиссия Генерального штаба ВС РФ во время проверок соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК обнаружила многочисленные факты разворовывания боевиками топлива и горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) 1 АК выявлено отсутствие горюче-смазочных материалов в больших объемах.

"В каждом проверенном подразделении нехватка дизельного топлива и бензина составляет до двух тонн, а на складах не хватает большого количество запасов моторных масел и смазочных материалов, которые были поставлены с территории РФ в этом году", - отмечают разведчики.

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Напомним, в начале апреля из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыло 25 цистерн горюче-смазочных материалов общей массой более тысячи тонн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги топливо Россия боевики проверка комиссия хищение бензин
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