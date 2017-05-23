Рада планирует запретить размещение рекламы на троллейбусных проводах и фонарях

Авторы законопроекта апеллируют к сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей.

С фонарей уберут рекламу КГГА

одобрила в первом чтении изменения в закон "О рекламе" (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности). Законопроект № 3454 за основу поддержали 233 народных депутатах.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения, запрещается.

Как отмечается в пояснительной записке, закон "должен ограничить тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к визуальному засорению наших улиц и площадей, должен способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".

В апреле Киевсовет утвердил изменения в Концепцию размещения внешней рекламы в столице, согласно которым территорию города поделят на пять форматных зон с отдельным режимом размещения объектов внешней рекламы в каждой.

В нулевой форматные зоне предлагается запретить размещение любых объектов наружной рекламы. Такой зоной будут исторические места, скверы, парки, перекрестки и транспортные развязки. Максимальный размер рекламного поля — 75 кв. допускается в четвертой зоне, куда будут входить магистральные улицы, проспекты, шоссе за пределами центральной части города.

"Реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. До 3000 разрешений утрачивают силу до конца этого года", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.