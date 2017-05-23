Рада переименовала Мукачево

Замену буквы в названии райцентра в Закарпатской области поддержали 234 депутата.

Депутаты подержали изменение названия Мукачево wikipedia.org

Верховная Рада Украины проголосовала за принятие за основу и в целом законопроект о переименовании городаЗакарпатской области.

Проект закона №5188 во вторник, 23 мая, поддержали 234 народных депутата. Он предусматривает переименования города Мукачево (по-украински "Мукачеве") в Мукачево (по-украински "Мукачево").

Напомним, в марте прошлого года Мукачевский горсовет проголосовал за направление в Закарпатский облсовет ходатайства о внесении в Верховную Раду представления о переименовании города. В горсовете мотивировали необходимость переименования разницей между официальным и употребляемым названиями города.

Инициатором данного решения стал мэр города Андрей Балога.