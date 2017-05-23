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Рада переименовала Мукачево

23 мая в 18:54

Замену буквы в названии райцентра в Закарпатской области поддержали 234 депутата.

Мукачево
Депутаты подержали изменение названия Мукачево
wikipedia.org
Верховная Рада Украины проголосовала за принятие за основу и в целом законопроект о переименовании города Мукачево Закарпатской области.

Проект закона №5188 во вторник, 23 мая, поддержали 234 народных депутата. Он предусматривает переименования города Мукачево (по-украински "Мукачеве") в Мукачево (по-украински "Мукачево").

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Напомним, в марте прошлого года Мукачевский горсовет проголосовал за направление в Закарпатский облсовет ходатайства о внесении в Верховную Раду представления о переименовании города. В горсовете мотивировали необходимость переименования разницей между официальным и употребляемым названиями города.

Инициатором данного решения стал мэр города Андрей Балога.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Закарпатье Мукачево переименование Балога
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