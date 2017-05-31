Топ Новости
<
>

Путепровод на Нивках закроют на все лето

31 мая в 06:08


До 1 сентября будут ремонтировать транспортный узел.

47777
В КГГА показали альтернативный маршрут на Нивках
КГГА
В Киеве с 1 июня до 1 сентября закроют движнение транспорта через путепровод около станции метро "Нивки".

Движение будет закрыто "в связи с реконструкцией транспортного узла на перечении проспекта Победы и улицы Данила Щербаковского", - сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода как на въезд в город, так и на выезд из города", - отмечается в сообщении. 

Читайте также: Китайская строительная корпорация займется реконструкцией "уставшего" Шулявского моста – Кубив

Ранее сообщалось, что путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура. По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги транспорт Киев путепровод Нивки движение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...