Путепровод на Нивках закроют на все лето



До 1 сентября будут ремонтировать транспортный узел.

В КГГА показали альтернативный маршрут на Нивках КГГА

В Киеве с 1 июня до 1 сентября закроют движнение транспорта через путепровод около станции метро "Нивки".

Движение будет закрыто "в связи с реконструкцией транспортного узла на перечении проспекта Победы и улицы Данила Щербаковского", - сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода как на въезд в город, так и на выезд из города", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура. По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу.