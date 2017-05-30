Прокуратура согласовала и направила подозрение Курченко

Бизнесмена подозревают в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и отмывании средств.

Прокуратура согласовала и направила подозрению беглому бизнесмену Сергею Курченко ZN.UA

Прокуратура Одесской области согласовала и направила сообщение о подозрении бизнесмену из окружения Януковича Сергею Курченко.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "схеме Курченко".

Отмечается, что Курченко подозревают в совершении ряда преступлений – создании преступной организации, уклонения он уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем и пр.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом. По данным следствия, подозреваемые находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Отмечается, в уголовном производстве по "схемам Курченко" в статусе подозреваемых фигурируют 19 человек, среди которых – бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод"; госинспекторы Одесской таможни; капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов и пр.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.