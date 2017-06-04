Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-мэру Стаханова

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Следствие установило, что Борисов принимал участие в организации незаконного "референдума" в городе в 2014 году.

Мэра-пособника оккупантов задержали летом 2014 года

Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым был оправдан бывший

"Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан Борисов, как только получит полное решение суда", – сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Вита Дубовик в воскресенье, 4 июня, передает "Украинская правда".

Дубовик уточнила, что 1 июня была оглашена только резолютивная часть суда без мотивационной составляющей.

Ранее стало известно, что суд оправдал экс-мэра Стаханова (Кадиевки) Юрия Борисова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Следствие установило, что Борисов принимал активное участие в организации сепаратистского "референдума" о создании "ЛНР" в мае 2014 года совместно с представителями городской администрации и членами Партии регионов.

В июле 2014 года Борисов был задержан и впоследствии арестован. Сообщалось, что он активно сотрудничал со следствием.