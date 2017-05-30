Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту гибридной войны России против Украины

Особое внимание во время досудебного расследования будет уделено информационной пропаганде страны-агрессора, которая позволила беспрепятственно ввести оккупационные войска в Крым и Донбасс.

Прокуратура Крыма займется российской агрессией в Украине schlenger86 / Depositphotos

(в настоящее время базируется в Киеве) возбудила уголовное дело по факту развязывания Россией гибридной войны. Соответствующие материалы прокуратуре предоставила Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

"Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение данных действий", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Данное уголовное производство является особым, поскольку правовую оценку получит именно информационная составляющая гибридной войны государства-агрессора против Украины. Во время досудебного следствия особое внимание следователи уделят фактам подготовки к аннексии Крыма с помощью пропагандистской работы СМИ и интернет-ресурсов, а также искусственного формирования у населения полуострова "ненависти" к Украине.

"Надлежащую правовую оценку получат и другие действия, направленные на устранение препятствий для вторжения Вооруженных сил РФ на территорию нашего государства и создание условий, в том числе путем манипуляций общественным сознанием через СМИ и Интернет, для незаконной аннексии Автономной Республики Крым", - резюмировали в Службе безопасности.

Напомним, 25 мая 2016 года в Бахчисарае пропал без вести член регионального Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат городского совета Эрвин Ибрагимов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма Российской Федерацией на полуострове начались похищения крымских татар. О нарушении прав крымских татар говорил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что Россия не выполнила ни одного обещания по улучшению положения крымских татар.

Вместе с тем, в январе 2015 года крымские татары обратились в ООН с просьбой не допустить их уничтожения. В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушение их прав: "В результате очередного захвата Крыма коренное население - крымские татары - превратились в объект террора и физического насилия".

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат УкраиныМустафа Джемилев в связи с этим заявил, что обыски, допросы и уголовное преследование крымских татар со стороны российской власти и силовиков призваны вынудить их покинуть полуостров.