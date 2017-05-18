Президент присвоил звание Героя Украины Решату Аметову

Аметова убили в марте 2014 году за его протест против оккупации Крыма.

Первой жертве российских оккупантов в Крыму присвоили звание Героя Украины LB.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) Решату Аметову, который стал первой жертвой

"За гражданское мужество, героизм и самопожертвование, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время акция протеста против оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова, постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Аметову Решату Мидатовичу (посмертно)", – сказано в указе №134/2017 от 18 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

О решении наградить Аметова высшей государственной наградой президент сообщил во время выступления на реквиеме памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"И еще об одной истории хотел бы напомнить сегодня. Это история Решата Аметова, отца троих детей, который ушел из жизни в 39 лет ради Украины и ради украинского Крыма. Он смело выходил на акции протеста против "зеленых человечков". Группа преступников похитила его на глазах у десятков людей и перед телекамерами. Через две недели он был найден замученным. Он не сдался. Только мысль о последних минутах Решата у каждого нормального человека вызывает ужас и боль. А его смелость вызывает большое уважение", – отметил Порошенко.

Решат Аметов пропал 3 марта 2014 года. По словам очевидцев, боевики так называемой "самообороны Крыма" увели его в неизвестном направлении с акции протеста против оккупации полуострова "зелеными человечками" в Симферополе.

15 марта его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в поселке Земляничное Белогорского района. На теле убитого были обнаружены многочисленные следы побоев, голова была завязана скотчем, рядом лежали наручники. Причина смерти экспертиза назвала проникающее колото-режущее ранение ножом в глаз.

Оккупационные власти приостановили расследование убийство Аметова в 2015 году, так как следствию якобы не удалось установить лиц, причастных к преступлению. Его похитители были идентифицированы и допрошены в статусе свидетелей.

После смерти 39-летнего Аметова у него осталась жена и трое детей.