Правозащитники передадут в ЕС перечень фабрикантов дел против украинцев в Крыму

В него включат также "судей" и тех, кто ведет дела "украинских диверсантов".

ЕС получит список всех причастных к политическим делам "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму evgovorov / Depositphotos

Активисты Крымской правозащитной группы готовят к передаче в Европейский Союз список лиц, причастных к фабрикации и сопровождению ряда, сообщила руководитель организации Ольга Скрипник.

"Мы со своей стороны готовили информацию относительно людей, которые лично несут ответственность за такие политические дела, как дело "диверсантов" и другие. Это и перечень судей, о котором, возможно, уже знают журналисты, и такой перечень продолжает формироваться. Он частично уже подан в Европейский Союз. И далее будет подаваться информация о людях, которые ответственны за такие уголовные дела, когда людей лишают свободы", - отметила Скрипник в ходе пресс-конференции в в Киеве в понедельник, 22 мая.

Кроме того, правозащитница призвала президента Украины Петра Порошенко, а также правительство, четче формировать свои предложения европейской стороне о возможных способах влияния на Россию с целью освобождения незаконно задержанных украинцев.

По словам Скрипник, в настоящее время девять задержанных "украинских диверсантов" находятся в СИЗО Симферополя, хотя сразу же после задержания "диверсантов" возили по всему оккупированному полуострову.

"Сейчас они все находятся в СИЗО Симферополя. После задержания был определенный период - около недели, когда вообще ни родственники, ни адвокаты не могли их найти, их возили по ИВС Крыма", - рассказала правозащитница.

Она также напомнила о том, что "украинские диверсанты" Андрей Захтей и Евгений Панов некоторое время провели в московском СИЗО.

Некоторые задержанные до сих пор вынуждены пользоваться услугами адвокатов, которых предоставили оккупационные "власти" полуострова. Правозащитники не уверены в том, что юристы из РФ действительно защищают украинских задержанных, пояснила Скрипник.

"Судебные заседания по данному делу касаются только вопроса продления сроков временного содержания", - подчеркнула она.

10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержанных ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Обоих тайно вывезли из Крыма в СИЗО в Москве.