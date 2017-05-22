Правозащитники передадут в ЕС перечень фабрикантов дел против украинцев в Крыму

В него включат также "судей" и тех, кто ведет дела "украинских диверсантов".
"Мы со своей стороны готовили информацию относительно людей, которые лично несут ответственность за такие политические дела, как дело "диверсантов" и другие. Это и перечень судей, о котором, возможно, уже знают журналисты, и такой перечень продолжает формироваться. Он частично уже подан в Европейский Союз. И далее будет подаваться информация о людях, которые ответственны за такие уголовные дела, когда людей лишают свободы", - отметила Скрипник в ходе пресс-конференции в в Киеве в понедельник, 22 мая.
Кроме того, правозащитница призвала президента Украины Петра Порошенко, а также правительство, четче формировать свои предложения европейской стороне о возможных способах влияния на Россию с целью освобождения незаконно задержанных украинцев.
По словам Скрипник, в настоящее время девять задержанных "украинских диверсантов" находятся в СИЗО Симферополя, хотя сразу же после задержания "диверсантов" возили по всему оккупированному полуострову.
"Сейчас они все находятся в СИЗО Симферополя. После задержания был определенный период - около недели, когда вообще ни родственники, ни адвокаты не могли их найти, их возили по ИВС Крыма", - рассказала правозащитница.
Она также напомнила о том, что "украинские диверсанты" Андрей Захтей и Евгений Панов некоторое время провели в московском СИЗО.
Некоторые задержанные до сих пор вынуждены пользоваться услугами адвокатов, которых предоставили оккупационные "власти" полуострова. Правозащитники не уверены в том, что юристы из РФ действительно защищают украинских задержанных, пояснила Скрипник.
"Судебные заседания по данному делу касаются только вопроса продления сроков временного содержания", - подчеркнула она.
10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".
Одним из задержанных ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.
Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Обоих тайно вывезли из Крыма в СИЗО в Москве.Интерфакс-Украина