Правоохранители пришли с обысками в Ирпенский горсовет

Обыски также проводятся в городских коммунальных предприятиях.

Правоохранители провели обыск и выемку документов в мэрии Ирпеня Ірпінь Online

Правоохранители провели в городском советеобыск и выемку документов, сообщает местное издание "Ірпінь online".

Отмечается, что попасть в приемную городского головы Владимира Карплюка невозможно. Доступ к его кабинету, а также к кабинетам его первых заместителей перекрыт людьми в форме.

Депутат Ирпенского горсовета Богдан Мельничук, в то же время, сообщил, что его не пустили на третий этаж здания. На третьем этаже находятся кабинеты секретаря горсовета, управления ЖКХ и финансового отдела.

Кроме того, обыски проводятся на всех коммунальных предприятиях Ирпенского горсовета. Документы изымаются в отделе образования, КП "Ирпеньжильестройинвест" и КП "Ирпеньводоканал".

Отмечается, что городского головы Владимира Карплюка и секретаря горсовета Юрия Денисенко, когда начался обыск, на месте не было.

Напомним, в июле прошлого года в Ирпене и Буче были проведены обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области. В тот же день появлялась информация, что мэр Ирпеня Карплюк покинул пределы Украины. Тем не менее, в августе Владимир Карплюк вернулся на свое рабочее место после отпуска.