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Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию

13 мая в 10:44

Образовано Торецкая ВГА в Донецкой области.

Торецк
В Торецке создана ВЦА
Википедия
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании еще одной военно-гражданской администрации в зоне АТО.

"На выполнение Закона Украины "О военно-гражданские администрации" постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию города Торецк Донецкой области; руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа", - говорится в постановлении.

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Сейчас в зоне Антитеррористической операции работают 17 военно-гражданских администраций областных, районных и местных уровней.

Напомним, что с 2015 года действуют военно-гражданские администрации (ВГА) в Луганской и Донецкой областях. Также в Донецкой области работают 5 районных ВГА, а на Луганщине – две городские ВГА.

По материалам: ZN.UA
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Тэги администрация Донецк Порошенко
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