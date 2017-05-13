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Порошенко решил создать еще одну военно-гражданскую администрацию

13 мая в 07:22

ВГА вводят в Торецке Донецкой области.

Торецк
В Торецке введут ВГА
Википедия
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Торецке Донецкой области.

"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить  мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в указе от 12 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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Напомним, что с 2015 года действуют военно-гражданские администрации (ВГА) в Луганской и Донецкой областях. Также в Донецкой области работают 5 районных ВГА, а на Луганщине – две городские ВГА. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги администрация область Донецк военный Украина город государство Порошенко
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