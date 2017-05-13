Порошенко решил создать еще одну военно-гражданскую администрацию

ВГА вводят в Торецке Донецкой области.
"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в указе от 12 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Напомним, что с 2015 года действуют военно-гражданские администрации (ВГА) в Луганской и Донецкой областях. Также в Донецкой области работают 5 районных ВГА, а на Луганщине – две городские ВГА.ZN.UA