Порошенко решил создать еще одну военно-гражданскую администрацию

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ВГА вводят в Торецке Донецкой области.

В Торецке введут ВГА Википедия

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Торецке Донецкой области.

"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в указе от 12 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Напомним, что с 2015 года действуют военно-гражданские администрации (ВГА) в Луганской и Донецкой областях. Также в Донецкой области работают 5 районных ВГА, а на Луганщине – две городские ВГА.