Порошенко откроет Потемкинскую лестницу

Президент едет в Одесскую область, где сходит в парк и проверит ход выполнения ремонта на дорогах.

Порошенко откроет лестницу Википедия

Президент Украины в пятницу, 26 мая, отправится с рабочей поездкой по Одесской области , где проверит ход выполнения ремонта на основных автотрассах, встретится со школьниками и студентами, а также примет участие в открытии отремонтированной Потемкинской лестницы и нового "Стамбульского парка", разбитого на склонах знаменитого Приморского бульвара в Одессе.

Порошенко проинспектирует ход работ по ремонту дорог на юге Одесской области, вплоть до Вилково, пишет "Интерфакс-Украина".

Ремонт Потемкинской лестницы продолжался год, сметная стоимость – более 15 млн грн.

Возведенная на Приморском бульваре в Одессе в 1837-1841 годах по проекту архитектора Ф.К.Боффо Потемкинская лестница последний раз капитально ремонтировалась в 1933 году.

Стамбульский парк расположен на склонах Приморского бульвара между зданием мэрии и Потемкинской лестницей. Работы по возведению парка стоимостью 1,5 млн долл. профинансировали городские власти Стамбула.

Что касается дорог, то глава Одесской облгосадминистрации МаксимСтепанов ранее заявлял: дорога государственного значения "Спасское – Вилково" будет отремонтирована к концу мая, а трасса международного значения "Одесса – Рени" - к концу года.

Автомобильная дорога Спасское – Вилково (протяженность - 44,7 км) была построена еще в 1940-1950 годах и является туристическим маршрутом, обеспечивающим связь города Вилково с основной транспортной магистралью юга Одесской области - автомобильной дорогой М -15 Одесса - Рени (на г. Бухарест).

Дорога Одесса-Рени (общая протяженность - 289,4 км, 56,2 км отремонтировано в 2016 году, 138,968 км запланировано отремонтировать в 2017 году, находится в аварийном состоянии, требует ремонта уже более 30 лет) является основной транспортной магистралью юга Одесской области (проходит по территории 9 районов), обеспечивает связь с портами Украины, по ней осуществляется постоянное движение тяжеловесного транзитного транспорта, следующего к международному пункту пропуска Джурджулешты.