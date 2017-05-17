Пользователи смогут легко обойти фильтры провайдеров на ограничение российских сайтов – специалист

Опыт Беларуси демонстрирует, что те, кто хотел читать заблокированные интернет-ресурсы, успешно обходят запреты.

Чаще всего ограничения запрещенных сайтов пытаются вводить на уровне фильтров провайдеров

Указ о запрете в Украине российских интернет-сервисов и соцсетей будет очень сложно реализовать технически, а пользователи смогут легко преодолевать ограничения.

Об этом в комментарии ZN.UA заявил народный депутат, предприниматель, основатель IT-компании Eleks Software Алексей Скрипник. По его словам, именно провайдеры на своем уровне должны будут обеспечить техническое решение запрета.

"Все дело в том, что с точки зрения роутинга и распределения трафика и так дальше... Просто каждый ресурс имеет, грубо говоря, глобальный идентификатор. И можно запретить этот глобальный идентификатор. То есть существует технический способ подобные вещи сделать. Но обычно таким образом не поступают. Так поступала, по-моему, в истории, одна страна", – отметил специалист.

По словам Скрипника, чаще всего ограничения пытаются вводить, устанавливая фильтры на уровне провайдеров.

"А это обходится очень легко: обычные анонимайзеры или "торы" (TOR – известная система прокси-серверов для анонимного пользования интернетом. – ред.). Есть очень хороший опыт в Беларуси, который показывает, что те, кто хотел читать оппозиционные ресурсы или газеты, в большинстве своем (практически 90%) продолжают это делать. Если даже беларусы со своим режимом не справились, то мне будет интересно, как справятся наши провайдеры", – отмечает он.

Скрипник также указывает, что по некоторым структурам и вещам в настройках украинского сегмента интернета царит "достаточно серьезный бардак", а подобных ограничений ранее никогда не требовалось.

"Нерегулируемый хаос"приводил к тому, что все работало. Как они собираются все это упорядочить – я хочу на это посмотреть", – заключил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".