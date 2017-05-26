Половина украинцев одобряют запрет на профессию для врачей-взяточников

Часть украинцев согласны на переход врачей-взяточников из государственных в частные клиники с сохранением квалификации.
Еще 15% предлагают запретить врачам-взяточникам работать в государственных учреждениях, но позволить работать в частных, 21% - заплатить наложенный штраф, 3% считают, что никакого наказания не должно быть, 11% - не определились.
Среди жителей Юга меньше тех, кто поддерживает в качестве наказания запрет работать в качестве медицинского работника, чем в других регионах страны. Те, у кого есть медики в семье, меньше склонны к введению запрета вести медицинскую деятельность за взятку.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 29 апреля – 7 мая 2017 года среди 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Напомним, что по данным опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2016 года около трети (29%) украинцев заявили, что имеют хронические заболевания. При этом 11% сообщили, что находились на стационарном лечении в больнице за последний год.ZN.UA