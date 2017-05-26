Полиция проверяет нападение циркового медведя на зрителей в Белой Церкви

Издание "Моя Киевщина" сообщило, что 25 мая в Белой Церкви во время выступления цирка Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей. По данным издания, дрессировщик на мгновение отвлекся и отпустил веревку, которой держал дикое животное. Медведь, почувствовав послабление, бросился в сторону посетителей.
"Во время выступления дикое животное обратило внимание на одного из посетителей спектакля. В тот момент, когда дрессировщик отвлекся и ослабил поводок, медведь набросился на мужчину. Он сумел оттолкнуть животное, однако медведь побежал на другую сторону манежа", - сообщило издание со ссылкой на одного из очевидцев.
Среди зрителей сразу началась паника, некоторые в результате давки получили травмы.
Владельцы цирка Circus on Ice возместили всем зрителям стоимость билетов и поврежденных гаджетов. Выступление продолжилось, хотя большинство зрителей покинуло зал.
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