Полиция проверяет нападение циркового медведя на зрителей в Белой Церкви

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Несколько человек получило травмы во время давки.

В Белой Церкви медведь напал на зрителей цирка Полиция проверяет информацию о нападении циркового медведя на зрителей спектакля в городе Белая Церковь Киевской области, сообщает " Новое время " со ссылкой на областной управление Национальной полиции.

По данным полиции, информация о нападении дикого животного на людей поступила из СМИ. Сообщение об этом инциденте от граждан и от медработников не поступало.

"Белоцерковским отделом полиции обнаруженное в СМИ сообщение зарегистрировано, проводится проверка", - добавили в полиции.

Издание "Моя Киевщина" сообщило, что 25 мая в Белой Церкви во время выступления цирка Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей. По данным издания, дрессировщик на мгновение отвлекся и отпустил веревку, которой держал дикое животное. Медведь, почувствовав послабление, бросился в сторону посетителей.

"Во время выступления дикое животное обратило внимание на одного из посетителей спектакля. В тот момент, когда дрессировщик отвлекся и ослабил поводок, медведь набросился на мужчину. Он сумел оттолкнуть животное, однако медведь побежал на другую сторону манежа", - сообщило издание со ссылкой на одного из очевидцев.

Среди зрителей сразу началась паника, некоторые в результате давки получили травмы.

Владельцы цирка Circus on Ice возместили всем зрителям стоимость билетов и поврежденных гаджетов. Выступление продолжилось, хотя большинство зрителей покинуло зал.