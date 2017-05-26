Полиция получила 635 гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander

Расследованием закупки МВД партии автомобилей по завышенной цене занимается НАБУ.

Партия японских гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander, закупленных Министерством внутренних дел в рамках Киотского протокола, прибыла в Украину.

635 автомобилей будут распределены между региональными органами Национальной полиции для обеспечения потребностей патрульной полиции, групп быстрого реагирования, подразделений превенции и взрывотехников, сообщила пресс-служба МВД вечером в четверг, 25 мая.

Как сообщалось, 23 января детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту закупки гибридных внедорожников для нужд Нацполиции по признакам ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшие тяжкие последствия).

16 ноября Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил закупки по переговорной процедуре для нужд обороны. Планировалось приобрести 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959,5 млн грн. А 14 декабря заказчик заключил договор с ООО "НИКО Диамант" на сумму 959,4 млн грн

В "Transparency International Украина" обратили внимание, что закупка автомобилей для нужд патрульной полиции не удовлетворяет оборонные нужды и не могла проходить по упрощенной процедуре. Кроме того, действие закона, по которому проведены закупки не распространяется на Центр обслуживания подразделений Национальной полиции.

Также обратил на себя внимание факт оптовой закупки автомобилей у производителя по цене, превышающую стоимость внедорожников этой марки в розничной сети.