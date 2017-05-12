Полиция нашла в Киеве бордели для гостей Евровидения

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В борделях предоставляли весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера. Час стоил от 100 до 500 долларов или евро.

Полиция разгромила бордели, которые оказывали полный спектр мужских и женских услуг сексуального характера гостям Евровидения МВД Украины

Полиция Киевской области совместно с бойцами полка особого назначения пресекла деятельность организованной группы, которая занималась и сутенерством в столице и области.

Как сообщает пресс-служба полиции, 20 проституток предоставляли весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс Евровидение. Расчеты осуществляли исключительно в иностранной валюте. Один час стоил от 100 до 500 долларов или евро.

Во время проведения 5 обысков из борделей изъято: 5 граммов наркотического средства "амфетамин", 50 тыс грн вырученной наличности, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника, с помощью которой в сети Интернет распространялась реклама. Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги. В дальнейшем полицейские обратятся с ходатайством в суд о наложении на них ареста.

По данным опроса компании Research & Branding Group, к тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично – 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев. Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% – не смогли дать однозначный ответ на вопрос.