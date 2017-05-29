Подозреваемым по делу Онищенко вручили обвинительные акты

Во вторник обвинительный акт направят в суд для рассмотрения уголовного производства по существу.

САП будет ходатайствовать о заочном следствии в отношении Онищенко equestrian.ru

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 29 мая, вручили обвинительные акты восьмии их адвокатам.

САП также утвердила составленный детективами НАБУ обвинительный акт, и во вторник, 30 мая, его направят в суд для рассмотрения производства по существу.

"Подозреваемым, а с завтрашнего дня обвиняемым, инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе САП.

В частности, фигурантов дела обвиняют в участии в преступной группе, созданной народным депутатом Александром Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. По данным следствия, в составе преступной группы Онищенко подозреваемые принимали участие в незаконном завладении имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах, злоупотребляли служебным положением для получения неправомерной выгоды, "отмывали" полученные преступным путем деньги, организовали служебный подлог и отчуждение залогового имущества.

Соорганизатором преступной группы следствие считает Валерия Постного.

"на очереди еще девять подозреваемых, в том числе, Онищенко, в отношении которых САП будет ходатайствовать о проведении специального досудебного расследования", – подытожили в прокуратуре.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в ЕС.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".