Под Киевом на свалке пожар площадью более гектара

В настоящее время пожар локализован, ликвидация продолжается.

17 мая пожарным Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о загорании мусора на санкционированной свалке, расположенной в 6 км от села Новые Петровцы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв по вызову, огнеборцы установили, что на коммунальной свалке Вышгородского района горит мусор на площади 0,5 га, кроме того, существует несколько отдельных очагов общей площадью 1-1,2 га. Пожар был локализован в 16:50, продолжается его ликвидация.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 1 экскаватор, 2 бульдозера, 3 самосвала и 6 автоцистерн от Вышгородской райгосадминистрации. От ГСЧС работает 4 автоцистерны и 27 чел. личного состава 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород. Для личного состава организовано питание и защита органов дыхания респираторными масками.

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