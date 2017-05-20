Топ Новости
<
>

Почти 40 российским артистам запрещен въезд в Украину – ГПСУ

20 мая в 10:41

В список входят Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

запрет передвижение военкомат
Российским актерам и певцам запретили въезд в Украину
zagopod.com
Около 40 российским актерам и певцам запрещен въезд на территорию Украины за незаконное посещение оккупированного Россией украинского Крыма, сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", - сказал он.

Он отметил, что всем им запрещен въезда в Украину на 3 года. В этот список входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и др.

Он также сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину 5,4 тыс. иностранцам, из них более 1,2 тыс. – граждане России. В текущем году общее количество запретов на въезд уже достигло 2,5 тыс., 616 из них – граждане РФ.

 

Читайте также: Эксперты указывают на негативные последствия запрета "1С" для Украины

Как сообщалось, украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Украина Россия граждане Крым
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...