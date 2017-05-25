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Памятник "Менора" в Бабьем яру облили красной краской

25 мая в 13:14

Это не первый случай вандализма в Бабьем яру.

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Фото Мария Старожицкая / Facebook

Неизвестные вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру в Киеве. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. "Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру", - написал он.

Памятник "Менора" посвящен памяти жертв геноцида мирных еврейских граждан в годы Второй мировой войны. Установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев в Киеве.

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Ранее организаторы спектакля "Холокост кабаре" извинились за вывеску в центре Киева. Одиозную вывеску сняли.

По материалам: 112.ua
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Тэги памятник Менора евреи Киев вандалы жертвы расстрел
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