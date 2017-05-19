Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове развернули спиной к Москве

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Автор памятника всю жизнь надеялся, что в независимой Украине гетмана развернут лицом к церкви и спиной к Москве.

Скульптуру Богдана Хмельницкого в Чернигове развернули на 180 градусов. Теперь украинский гетман стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

Как отметили в пресс-службе горсовета Чернигова, автор этого памятника - известный черниговский архитектор Андрей Карнабед.

"Он хотел установить фигуру Хмельницкого лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве".

Согласно смете, на разворот фигуры памятника Богдану Хмельницкому из городского бюджета потратили 14,5 тыс. грн. В эту сумму вошли демонтаж фигуры памятника высотой 2,5 метра массой 5 тонн, ее дальнейшая установка, а также возведение и демонтаж строительных лесов. При демонтаже и монтаже использовалась и тяжелая строительная техника - автокран.

Далее строители будут продолжать работы по реконструкции постамента.

Сооружение памятника Богдану Хмельницкому в Чернигове было начато в 1955 году и завершено в 1956 году, один из скульпторов – Иван Кавалеридзе.

В апреле 2015 года украинцы назвали своих самых выдающихся соотечественников. Большинство голосов получил Тарас Шевченко (62,9%). Дополняют четверку лидеров Богдан Хмельницкий (23,5%), Леся Украинка (19,0%) и Михаил Грушевский (12,7%).