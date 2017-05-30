Опубликованы фотографии с места убийства экс-главы ГП "Укрспирт"

Машина скорой помощи прибыла на место спустя 15 минут после начала стрельбы, медики констатировали смерть мужчины.

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< > По мнению свидетелей убийства Панкова, до прибытия медиков мужчина еще был жив Фото Оксана Блищик / Facebook

По мнению свидетелей убийства Панкова, до прибытия медиков мужчина еще был жив Оксана Блищик / Facebook

СМИ опубликовали фотографии с места убийства экс и.о. ГП "Укрспирт", советника нынешнего директора предприятия Виктора Панкова в Киеве.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, злоумышленники расстреляли Панкова и скрылись с места преступления на автомобиле красного цвета. Правоохранители разыскивают их.

По словам одного из свидетелей, карета скорой помощи ехала 15 минут, сообщает "ТСН".

"Если бы вы видели, как долго подползала эта карета скорой помощи! И как долго выходила из этой машины врач. Это шок. Подойдя и проверив пульс, она констатировала смерть и практически начала вставать. Все, что я смог выдавить из себя: "Делай хоть что-то". Он несколько минут назад был жив…", - возмутился очевидец тех событий.

Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.

Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват".