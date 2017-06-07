Оккупанты в Крыму заселили ветеранов в "полукомнатные" квартиры - СМИ

Каждый владелец квартиры будет вынужден жить либо в половинке с кухней, либо в половинке с туалетом.

Оккупационная "власть" Крыма своеобразно "заботится" о ветеранах Официальный портал "правительства" Севастополя

оккупационная "власть" полуострова подарила ветеранам Второй мировой войны пять квартир в одной из новостроек Севастополя. Новое жилье "эконом-варианта" получили десять ветеранов, сообщает радиостанция " Говорит Москва ".

Такую "акцию" оккупанты приурочили к Дню победы 9 мая.

Однокомнатные квартиры разделены перегородками пополам, в каждой из них будут проживать два человека. Комнаты имеют две модификации: "половина комнаты и кухня" и "половина комнаты и санузел".

Крымские "чиновники" отказались комментировать ситуацию и не объяснили, каким образом ветераны должны делить между собой кухню и санузел. "Подождите еще год и, возможно, мы что-нибудь изменим", - посоветовали они "счастливым" обладателям квартир.

При этом, как сообщает "Громадське", туалет в одной из квартир был достроен, а провести газ оказалось невозможным. Также в половине жилья отсутствует отопление. Однако на входе в дом разместили баннер с надписью "С днем Победы".

Ветераны не жаловались на жилье до получения документов, так как боялись, что не получат даже эти половинки. Кроме того, в бюро технической информации пожилым людям рассказали, что в случае отказа от "подарка" ждать новое жилье придется еще год.

Ключи от квартир в преддверии 9 мая ветеранам вручил так называемый "глава" Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Вручение квартир - это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. Правительство Севастополя выполняет указ президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый защитник в обязательном порядке получит новое жилье", - цитирует Овсянникова сайт российского правительства оккупированного города.

Напомним, что официально началом оккупации Крыму считается 20 февраля 2014 года.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.