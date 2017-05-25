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Оккупанты в Донбассе "в состоянии аффекта" обстреляли мирных жителей - разведка

25 мая в 11:40

Два человека получили ранения.

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Террористы в Донбассе "срываются" из-за непомерных нагрузок
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Российские наемники в Донбассе страдают вследствие значительного физического и морального истощения, что приводит к психическим расстройствам, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в среду, 24 мая, военнослужащий 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК ВС РФ обстрелял группу гражданских лиц, двое из которых получили ранения.

"Военнослужащий причину своих действий объяснить не смог и был направлен для обследование в лечебное учреждение", - рассказали разведчики.

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Напомним, 10 апреля военнослужащие инженерного подразделения того самого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили местных жителей в ночном развлекательном заведении Крещатицкого. Один человек скончался от полученных травм, еще более десяти человек получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги военнослужащие ранение обстрел Донбасс жители Россия
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