Оккупанты в Донбассе "в состоянии аффекта" обстреляли мирных жителей - разведка

Два человека получили ранения.

Террористы в Донбассе "срываются" из-за непомерных нагрузок Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российские наемники в Донбассе, что приводит к психическим расстройствам, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в среду, 24 мая, военнослужащий 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК ВС РФ обстрелял группу гражданских лиц, двое из которых получили ранения.

"Военнослужащий причину своих действий объяснить не смог и был направлен для обследование в лечебное учреждение", - рассказали разведчики.

Напомним, 10 апреля военнослужащие инженерного подразделения того самого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили местных жителей в ночном развлекательном заведении Крещатицкого. Один человек скончался от полученных травм, еще более десяти человек получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.