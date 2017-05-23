Оккупационный "суд" Крыма запретил Чубарову выступить до делу Чийгоза

Адвокат Полозов считает решение "суда" политически мотивированным.

Оккупанты побоялись визита главы Междлиса в Крым e.kryzhanivsky / Depositphotos

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма запретил народному депутату Украины, председателю Меджлиса крымскотатарского народадать свидетельские показания во время заседания по делу в отношении замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

"Только что сообщили из Крыма, что оккупационный "суд" отклонил мое заявление о готовности приехать на заседание в случае применения ко мне статьи 456 УПК РФ (иммунитет). Боятся, подлецы!", – написал Чубаров на своей странице в Facebook вечером во вторник, 23 мая.

Адвокат Николай Полозов в комментарии изданию "Крым. Реалии" заявил, что считает это решение политически мотивированным.

"Ходатайство было заявлено вчера, по закону суд был обязан рассмотреть это ходатайство, но судьи под надуманным предлогом взяли паузу, чтобы те кураторы политические, которые это дело ведут, обсудили этот важный вопрос", – отметил Полозов.

Как сообщалось, 15 мая Чубаров публично выразил готовность посетить оккупированный Крым, чтобы выступить в суде по делу Чийгоза.

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Напомним, крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи вместе с более чем десятью тысячами граждан Украины – крымскими татарами и жителями Крыма других национальностей были участниками мирного митинга 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АР Крым.

26 февраля 2014 года в здания Верховного совета АРК в Симферополе произошли столкновения между участниками митинга крымских татар (более пяти тысяч человек) и митинга пророссийских сил (около 1,5 тысяч). Тогда на сессии Верховного Совета АРК пытались поставить вопрос с размытой формулировкой о ситуации в Крыму, однако в зале не было кворума (зарегистрировалось только 40 депутатов из 100).

Следующей ночью здание Верховного Совета АРК было захвачено российским спецназом.