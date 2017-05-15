Чубаров планирует выступить в крымском "суде" в защиту Чийгоза

Статья 456 Уголовно-процессуального кодекса РФ гарантирует свидетелю иммунитет от преследований на аннексированном полуострове.

Чубаров готов выступить в "суде" оккупантов Крыма e.kryzhanivsky / Depositphotos

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Укарины от фракции БПП Рефат Чубаров намерен посетить аннексированный Россией Крым, чтобы выступить свидетелем защиты по делу заместителя Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Свое решение Чубаров озвучил во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 мая, сообщает "Крым. Реалии".

Глава Меджлиса зачитал заявление, в котором говорится о его готовности быть вызванным в качестве свидетеля в подконтрольный оккупантам Верховный "суд" Крыма. Документ будет передан адвокату Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот посетит Киев.

"Я один из тех, кто может дать объективные показания по делу. Законодательство России предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму. Это все при условии, если они меня официально вызовут в суд", – отметил Чубаров.

Согласно статье 456 УПК Российской Федерации, в качестве свидетеля Рефат Чубаров сможет рассчитывать на иммунитет от любых форм преследования оккупантов.

"После оформления необходимых документов защита заявит суду ходатайство о вызове и допросе Рефата Чубарова", - написал Николай Полозов на своей странице в Facebook.

В свою очередь крымскотатарский активист Решат Артмамбетов отметил, что гарантии иммунитета Чубарова дадут также главы иностранных государств.

Напомним, крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи совместно с более чем десятью тысячами граждан Украины – крымскими татарами и жителями Крыма других национальностей, были участниками мирного митинга 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады АР Крым.

26 февраля 2014 года в здания Верховного совета АРК в Симферополе произошли столкновения между участниками митинга крымских татар (более пяти тысяч человек) и митинга пророссийских сил (около 1,5 тысяч). Тогда на сессии Верховного совета АРК пытались поставить вопрос с размытой формулировкой о ситуации в Крыму, однако в зале не было кворума (зарегистрировалось только 40 депутатов из 100).

Следующей ночью здание Верховного совета АРК было захвачено российским спецназом.