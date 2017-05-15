Чубаров планирует выступить в крымском "суде" в защиту Чийгоза

Статья 456 Уголовно-процессуального кодекса РФ гарантирует свидетелю иммунитет от преследований на аннексированном полуострове.
Свое решение Чубаров озвучил во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 мая, сообщает "Крым. Реалии".
Глава Меджлиса зачитал заявление, в котором говорится о его готовности быть вызванным в качестве свидетеля в подконтрольный оккупантам Верховный "суд" Крыма. Документ будет передан адвокату Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот посетит Киев.
"Я один из тех, кто может дать объективные показания по делу. Законодательство России предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму. Это все при условии, если они меня официально вызовут в суд", – отметил Чубаров.
Согласно статье 456 УПК Российской Федерации, в качестве свидетеля Рефат Чубаров сможет рассчитывать на иммунитет от любых форм преследования оккупантов.
"После оформления необходимых документов защита заявит суду ходатайство о вызове и допросе Рефата Чубарова", - написал Николай Полозов на своей странице в Facebook.
В свою очередь крымскотатарский активист Решат Артмамбетов отметил, что гарантии иммунитета Чубарова дадут также главы иностранных государств.
Напомним, крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи совместно с более чем десятью тысячами граждан Украины – крымскими татарами и жителями Крыма других национальностей, были участниками мирного митинга 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады АР Крым.
26 февраля 2014 года в здания Верховного совета АРК в Симферополе произошли столкновения между участниками митинга крымских татар (более пяти тысяч человек) и митинга пророссийских сил (около 1,5 тысяч). Тогда на сессии Верховного совета АРК пытались поставить вопрос с размытой формулировкой о ситуации в Крыму, однако в зале не было кворума (зарегистрировалось только 40 депутатов из 100).
Следующей ночью здание Верховного совета АРК было захвачено российским спецназом.ZN.UA , Крым.Реалии ,