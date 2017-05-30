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Обвинительный акт в отношении фигурантов "газового дела Онищенко" передан в суд

30 мая в 18:45

Следствие установило причастность к  "газовой схеме Онищенко" 27 лиц, девять из которых признали свою вину.

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В НАБУ рассказали о прогрессе в "газовом деле Онищенко"
НАБУ / Flickr
Обвинительный акт в отношении восьми лиц, фигурирующих в так называемой "газовой схеме Онищенко" направлен в Соломенский районный суд Киева.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, на протяжении последних трех месяцев указанные лица и их адвокаты изучали материалы следствия. Установленный для этого законом срок закончился 25 мая.

Обвиняемым инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст 255 ( создание преступной организации с целью совершения тяжелое или особенно тяжелого преступления); ч. 4. ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору); ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем); ч. 2. ст. 205 (фиктивное предпринимательство); ч.2 ст.364-1 (злоупотребление служебными полномочиями); ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч.1 ст. 388 УК Украины (незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.

Отмечается, что следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 27 лиц. В ходе досудебного следствия 9 из них признали свою вину и заключили соглашения о признании вины. Еще 10 подозреваемых в уголовном производстве (в том числе и организатор коррупционной схемы – народный депутат Александр Онищенко) находятся в розыске.

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Накануне, 29 мая, прокуроры САП  и сотрудники НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым по "газовому делу" и их адвокатам.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в ЕС. 

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Онищенко газ преступление
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