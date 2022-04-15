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Образовательный омбудсмен объяснил, при каком условии русский язык могут преподавать в школах

15 апреля, 2022, 16:42 Распечатать
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Для многих русский язык остается родным, несмотря на то, что это язык страны-агрессора.

Образовательный омбудсмен объяснил, при каком условии русский язык могут преподавать в школах
© Украина.ру

В Украине все чаще появляются предложения не набирать классы по изучению русского языка, а Минобразования пообещало оценить необходимость изучения российской литературы в школах. Однако в некоторых случаях русский язык будут преподавать в украинских учебных заведениях, объяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время прямого эфира «Час вопросов». Он назвал условия, при которых русский язык можно изучать в школе.

«У каждого человека есть право изучать родной язык, а для многих русский язык остается родным, несмотря на то, что это язык страны-агрессора, и поэтому здесь нужно следовать действующему законодательству», – отмечает Горбачев.

По его словам, если в классе все родители согласны, что в учебные планы следует включить русский язык как предмет вариативной составляющей, тогда этот предмет могут преподавать.

Однако, как уточняет Горбачев, если преподавание русского языка поддерживают не все родители в классе, тогда дети не будут изучать этот предмет.

«Если мы соглашаемся на преподавание русского языка, то каждый урок должен начинаться словами: «Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновна в геноциде украинского народа». Вот на таких условиях можно учить этот язык», - подчеркнул образовательный омбудсмен.

По мнению Горбачева, лучший вариант для учителей русского языка — объявить простой, а предмет следует заменить на английский язык, математику или историю Украины в учебных планах на следующий год.

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Ранее также сообщалось, что рабочая группа Минобразования оценит необходимость изучения российской литературы в украинских школах в рамках курса «Мировая литература». Об этом министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

По словам Шкарлета, рабочая группа «глубоко просмотрит все произведения», ранее рекомендовавшиеся в рамках курса, и критически подойдет к содержанию предмета даже в выборочных произведениях.

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Подготовил/ла : Анастасия Гурин
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