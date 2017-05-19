Ночь музеев в Киеве: программа мероприятий

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Посетить киевские музеи можно будет в ночное и вечернее время.

20 мая в Киеве состоится "Ночь музеев"

18 мая отмечается Международный день музеев. К этому празднику музеи в разных странах мира немного меняют свой распорядок и открывают свои двери в ночное и вечернее время. Большинство киевских музеев устраивает эту необычную акцию 20 мая.

Музей Ханенко

Здесь отмечать будут целых 10 дней: с 18 по 28 мая. В эти дни посетители смогут посмотреть редкие экспонаты, которые годами находились в фондах.

Когда: 18-28 мая

Адрес: улица Терещенковская, 15/17

Стоимость: в разные дни стоимость разная

Музей-квартира Павла Тычины

В программе вечера джазовая музыка и композиции 20-х годов. Удивлять будут QuadArt Андрей Клименко, Андрей Коляда, Павел Лысый (Pavlo Lysyi), Юрий Собченко, Мирослава Мирошник, а также поэты и актеры.

Когда: 20-21 мая

Во сколько: с 21.00 по 6.00

Адрес: улица Терещенковская, 5

Стоимость: 200 гривень

Музей истории Киева

Здесь свою ночь можно будет провести в скандинавском стиле. Посетители узнают все о культуре этих стран. На трех этажах музея сразу после торжественного открытия мероприятия вас будут ждать: дискуссии, мастер-классы, лекции по истории и литературы, рассказы о путешествиях, о стиле жизни скандинавов, а также музыка, кино, конкурсы с призами и много других интересностей. Отдельно будет работать зона для детей.

Когда: 20 мая

Во сколько: с 18.00 по 2.00

Адрес: улица Хмельницкого, 7

Стоимость: 250 гривень

Национальный музей Украины

"Ночь в музее" начнется с концерта коллектива Romein перед главным входом в здание. Выступление дополнят световые эксперименты на фасаде НМИУ. Тема нынешней ночи в музее - "Память". Гости музея будут путешествовать во времени. Переходя из одного периода в другой, каждый участник сам решит, он останется, например, в палеолите, или отправится во времена Киевской Руси. Чтобы перейти из одного периода в другой, необходимо соблюдать правила игры и ответить на все вопросы. Ночное путешествие по музею завершится встречей рассвета на Старокиевской горе с видом на Киев.

Когда: 20 мая

Во сколько: с 22.30 по 5.30

Адрес: улица Владимирская, 2

Стоимость: 200 гривень

Художественный музей Украины

Тайны Ночи в НХМУ созданы, чтобы насладиться игрой художественных форм и человеческого интеллекта, визуальным искусством и музыкой. В аванзале покажут фильм о художнике Федоре Тетянича, известного как Фрипулья. На втором этаже откроют выставочный проект "Львов". Также в эту ночь проведут интеллектуальную игру "Скрытые истории". Завершит мероприятие концерт группы Shiva the Destructor на лужайке перед музеем

Когда: 20 мая

Во сколько: с 20.00 по 23.00

Адрес: улица Грушевского, 6

Стоимость: бесплатно

Национальный музей Тараса Шевченко

12:00 и 16:00 - экскурсия тайными помещениями музея; 14:30 и 15:30 - экскурсия "Рисунки оживают"; 17:00 - концерт Леси Горовой; 18:30 - квест "Внутренностями музея" тайными комнатами; 20:00 - кино под звездным небом.

Когда: 20 мая

Во сколько: с 12.00 по 22.00

Адрес: бульвар Шевченко, 12

Стоимость: бесплатно

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины

Музейная ночь будет состоять из трех частей. В первой посетители услышат невыдуманные истории о страстной жизни мировых театральных знаменитостей, а также сможете почувствовать себя звездой и оставить отпечаток на нашей аллее звезд. Далее - ночная часть, где участники окунутся в мир старых кинофильмов, которые напоминают легкие приятные сновидения. А просыпаться лучше под звуки музыки - посетителей ждет уникальный музыкальный перформанс.

Когда: 20 мая

Во сколько: с 19.00 по 22.00

Адрес: улица Лаврская, 9, корпус 26

Стоимость: 50 гривень