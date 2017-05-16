Назначен новый руководитель Одесской таможни

Приказом Государственной фискальной службы Украины на эту должность назначен Александр Власов.

Власов возглавит Одесскую таможню

С 15 мая 2017 пост начальника Одесской таможни как победитель конкурса займёт Александр Власов, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

В послужном списке Власова - работа в Николаевской таможне (1993 - 1995 гг.), СБУ, Государственная налоговая служба и Минэкономразвития. С января 2015 года Александр Власов занимал пост командира спецподразделения налоговой милиции ГФС "Фантом".

До Власова пост начальника Одесской таможни занимала Юлия Марушевская, член команды экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. В 2015 году Саакашвили, неоднократно заявлял, что Одесская таможня управляется в "ручном режиме" - с "самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра", а грузы "в ручном режиме распределяются по другим таможням".

Марушевской не удалось уладить ситуацию со сбором таможенных платежей. Также по словам отстранённого на время следствия главы ГФС Романа Насирова (подозревается в незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы Онищенко), Одесская таможня не справлялась с выполнением планов и плохо осуществляла контроль грузов. Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.

Напомним, что начале апреля 2017 Государственная фискальная служба Украины определила победителей конкурса на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможен.