НАПК согласовало антикоррупционную программу Генпрокуратуры на 2017 год

В ГПУ отмечают, что программа содержит пункт о минимизации коррупционных рисков в самом ведомстве.

НАПК изучило и согласовало антикоррупционную программу ГПУ на ближайший год НАПК / Facebook

Национальное агентство по предотвращению коррупции () решением от 18 мая этого года согласовало антикоррупционную программу Генеральной прокуратуры Украины на 2017 год, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Программой определены основы общей ведомственной политики по предотвращению и противодействию коррупции, мероприятия по их реализации, процедуры мониторинга, оценки выполнения и периодичность пересмотра", - рассказали в прокуратуре.

Там также отметили, что антикоррупционной программой определены мероприятия по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков в деятельности органов прокуратуры.

В соответствии с требованиями статьи 19 Закона Украины "О предотвращении коррупции", антикоррупционные программы подлежат согласованию с НАПК. Антикоррупционная программа ГПУ на 2017 год утверждена приказом Генерального прокурора Украины от 31 марта 2017 года.

В сентябре прошлого года издание EUObserver со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило о подготовке программы ЕС для борьбы с коррупцией в Украине. Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро. Она будет опираться на четыре основные направления: создание и развитие антикоррупционных институтов, укрепление парламентского надзора, работу с региональными органами власти и поддержку организаций гражданского общества и журналистов "на передовой борьбы с коррупцией".

Управление программой будет осуществляться из офиса представительства ЕС в Киеве. Ее будет выполнять Дания, поскольку, согласно рейтингу Transparency International, она наименее коррумпированная страна в мире. Украина же в этом рейтинге занимает 131-е место из 168 возможных.