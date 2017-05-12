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Нацполиция сообщила о задержании мужчины, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая

12 мая в 18:00

По словам Тракало, это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым.

9 мая столкновения Днепр
Полиция задержала руководившего "титушкам" в Днепре мужчину
УНИАН
Полиция Днепропетровской области задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая в Днепре.

"Полиция Днепра задержала в Новомосковске мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая. Это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. Он руководил действиями молодых людей, жестоко избивших ветеранов АТО", - сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепропетровской областиОдин из участников столкновений уже арестован на 60 суток, еще пятерым – выбирается мера пресечения. 

Напомним, во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек. Столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50  человек.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Днепр полиция
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