Нацполиция сообщила о задержании мужчины, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам Тракало, это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым.

Полиция задержала руководившего "титушкам" в Днепре мужчину УНИАН

Полиция Днепропетровской области задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая в Днепре.

"Полиция Днепра задержала в Новомосковске мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая. Это 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. Он руководил действиями молодых людей, жестоко избивших ветеранов АТО", - сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепропетровской области. Один из участников столкновений уже арестован на 60 суток, еще пятерым – выбирается мера пресечения.

Напомним, во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек. Столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50 человек.