НАБУ и САП инициировали взыскание внесенного за Насирова залога – СМИ

В НАБУ считают, что, не сдав британский паспорт, подозреваемый нарушил условия освобождения из-под стражи.

В НАБУ настаивают, что Насиров не сдал британский паспорт kmu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд ходатайство о взыскании в доход государства 100 миллионов гривень, внесенных в качестве залога за отстраненного от должности главы ГФС

Ходатайство будет рассмотрено Соломенским судом Киева в среду, 7 июня, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

"В связи с невыполнением обязательны подозреваемого, возложенной на него решением Соломенского суда об избрании меры пресечения, а именно - необходимостью сдать британский паспорт, которое он не выполнил, детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 миллионов гривень в доход государства. Слушания завтра в 10:00", – пояснил собеседник издания во вторник, 6 июня.

Ранее в распоряжении ZN.UA оказалась фотокопия ответа британского Национального агентства по борьбе с преступностью на запрос НАБУ и САП о наличии у главы ГФС гражданства Соединенного Королевства. В документе сказано, что с мая 2012 Насиров является обладателем британского паспорта с серийным номером 508434080. Наличие у чиновника двойного гражданства является нарушением ст. 19 закона Украины "О государственной службе".



Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".