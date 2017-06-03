На территории костела во Львове обнаружили массовое захоронение людей

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Не исключено, что на территории костела захоронены узники тюрьмы на Лонцкого.

Во Львове нашли массовое захоронение Zaxid.net

Во Львове на территории костела святого Лазаря на улице Коперник нашли массовое захоронение людей. Не исключено, что найдены останки узников тюрьмы на Лонцкого (сейчас это музей), пишет Zaxid.net со ссылкой на директора хоровой школы, расположенной на территории костела - Владимира Заборовского.

"Мы обнаружили останки в среду, 31 мая, во время реставрации стены возле госпиталя. Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напоминают человеческие. Мы их сложили в коробки и написали обращение к директору коммунального предприятия Львовского областного совета "Судьба" Святослава Шереметы и председателю правления ОО "Мемориал" Роману Гунде с просьбой помочь разобраться с этими останками", – рассказал директор школы.

Останки изучат археологии, однако сам лично убежден, однако есть версия, что на территории костела захоронили узников тюрьмы на Лонцкого.

"Я убежден, что это кости 40-х годов из Тюрьмы на Лонцкого, которая расположена рядом с костелом. Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы. Найденные кости – это только начало, уверен, что после тщательного исследования здесь найдут еще много захоронений", – сказал предстедатель правления ОО "Мемориал" Роман Гунда.

Как известно, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" создан в бывшем застенке КГБ и гестапо. Он один из всего трех в Восточной Европе (два других - это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общины открыто Центром исследований освободительного движения при содействии Службы безопасности Украины 28 июня 2009, 14 октября он получил статус национального.