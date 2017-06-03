На территории костела во Львове обнаружили массовое захоронение людей

Не исключено, что на территории костела захоронены узники тюрьмы на Лонцкого.
"Мы обнаружили останки в среду, 31 мая, во время реставрации стены возле госпиталя. Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напоминают человеческие. Мы их сложили в коробки и написали обращение к директору коммунального предприятия Львовского областного совета "Судьба" Святослава Шереметы и председателю правления ОО "Мемориал" Роману Гунде с просьбой помочь разобраться с этими останками", – рассказал директор школы.
Останки изучат археологии, однако сам лично убежден, однако есть версия, что на территории костела захоронили узников тюрьмы на Лонцкого.
"Я убежден, что это кости 40-х годов из Тюрьмы на Лонцкого, которая расположена рядом с костелом. Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы. Найденные кости – это только начало, уверен, что после тщательного исследования здесь найдут еще много захоронений", – сказал предстедатель правления ОО "Мемориал" Роман Гунда.
Как известно, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" создан в бывшем застенке КГБ и гестапо. Он один из всего трех в Восточной Европе (два других - это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общины открыто Центром исследований освободительного движения при содействии Службы безопасности Украины 28 июня 2009, 14 октября он получил статус национального.Zaxid.net