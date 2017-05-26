На росТВ заявили, что украинцам приходится оплачивать проезд в "маршрутках" солью

Героиня скандального видео – активистка "Антимайдана" из Мелитополя, которая сегодня проживает в Москве.
На видео с фрагментом шоу, распространившемся в соцсетях, одна из его участниц, называющая себя жительницей Мелитополя, в споре с политологом Вадимом Карасевым указывает на то, что ситуация в Украине тяжелая и люди не могут оплатить проезд деньгами.
Как сообщает запорожское издание Forpost, героиня видео – лидер местного "Антимайдана" Екатерина Уманец из Мелитополя, в данный момент проживает в Москве.
Абсурдное заявление, прозвучавшее в эфире российского ТВ, стало предметом насмешек в соцсетях.
Ранее журналисты российского телеканала "Россия" запустили фейк, согласно которому на новой купюре в 1000 гривень будет изображен Гитлер.
Это не первый случай, когда российские телеканалы врут о событиях в Украине. Так, Первый канал РФ показал сюжет о том, что бойцам украинской Нацгвардии якобы обещали "по лоскутку земли и два раба", чем вызвал бурю насмешек в интернете. Чуть позже телевизионщики канала "НТВ" создали "страшилку" об украинских девушках. Они сообщили, что украинские власти якобы намерены легализовать проституцию.ZN.UA