На паркоместе Корчак в Киеве стоит незадекларированная Skoda Octavia - СМИ

Авто зарегистрировано на ее свекровь, которая не имеет водительских прав.

На паркоместе Корчак стоит машина, якобы принадлежащая свекрови zbruc.eu

На паркоместе, которое принадлежит главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), находится новое незадекларированное авто, сообщают журналисты проекта " Наші гроші ".

По данным журналистов, в прошлом году Корчак приобрела паркоместо в столичной новостройке бизнес-класса. При этом собственной машины она официально не имеет. В то же время ее свекровь Надежда Тимер-Булатова приобрела новую Skoda Octavia A. Однако женщина не имеет водительских прав и не ездит за рулем.Что не мешает ее утверждать, что владелицей машины является именно она.

Эта же Skoda Octavia была замечена на паркоместе Натальи Корчак. Журналисты также зафиксировали факт пользования ею головой НАПК и ее мужем Юрием Тимер-Булатовым. Корчак с мужем отметили, что машину покупали "совместными усилиями" и якобы сама глава НАПЗК "дала матери какие-то деньги". Однако никаких сведений о расходах напокупку автомобиля и самого авто в декларации чиновницы за 2016 год нет.

Юрий Тимер-Булатов утверждает, что автомобилем "никто не пользовался в прошлом году", поэтому приобретенное в середине октября авто должно было простоять без движения минимум 2,5 месяца.

В свою очередь свекровь Корчак утверждает, что машиной пользуется ее сын, так как муж, который имеет водительское удостоверение, уехал из Киева. Однако когда журналисты заметили Юрия Тимер-Булатова возле автомобиля на паркоместе, он заверил, что не ездит на нем, а просто пришел забрать из салона документы.

Журналисты также установили, что Наталья Корчак регулярно пользуется автомобилем Volkswagen Bora, которым управляет сотрудник НАПК Андрей Некрутенко. Это авто зарегистрировано на отца Неркутенка. Сам Некрутенко оформлен ведущим инспектором отдела ресурсного обеспечения административного департамента Нацагентства и имеет зарплату около девяти тысяч гривень в месяц.

"Согласно должностной инструкции, он должен отвечать за обеспечение Агентства всем необходимым для работы: готовить проекты договоров с поставщиками, контролировать выполнение этих договоров, инвентаризировать имущество НАПК, предлагать список закупок и следить за содержанием зданий", - отмечают журналисты издания.

Однако чаще всего Некрутенко выполняет функции водителя. По словам самой Натальи Корчак, штатным расписанием НАПК водитель не предусмотрен и изменить его нет возможности.

При этом юристы Центра противодействия коррупции отмечают, что частная машина, в отличие от служебной, подлежит обязательному декларированию.

Напомним, ранее журналисты проекта сообщали о том, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ездит на машине, за аренду которой платит деньгами, выделенными из государственного бюджета на финансирование собственной политической силы. При этом аренда бронированного Cadillac Escaladе 2011 года выпуска обходится ему не дороже аренды отечественного "Ланоса".